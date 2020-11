Un plateau important pour Alex Beaucage

Alex Beaucage a inscrit son 100e but dans l’uniforme des Huskies dans un gain de 3 à 2 contre le Phoenix de Sherbrooke, samedi, à Rouyn-Noranda.

Beaucage a secoué les cordages pour la huitième fois cette saison en fin de première période. L’attaquant de Trois-Rivières, repêché par l’Avalanche du Colorado en troisième ronde en 2019, compte maintenant 100 buts en 195 matchs avec les Huskies.

Le joueur de 19 ans est le septième joueur dans l’histoire de l’équipe à atteindre le plateau des 100 buts. Il ne lui en manque que 15 pour rejoindre Brent Aubin au premier rang des meilleurs marqueurs de l’organisation.

Samuel Régis a inscrit le but vainqueur en fin de rencontre, dans un filet désert. Samuel Poulin a réduit l’écart à un but une minute plus tard, mais les Huskies ont tenu le coup par la suite. Leur gardien Zachary Emond a réalisé un total de 37 arrêts.

Il s’agit d’une cinquième défaite en autant de matchs cette saison pour le Phoenix.

Zachary L’Heureux suspendu

La LHJMQ a suspendu l’attaquant des Mooseheads de Halifax Zachary L’Heureux pour quatre matchs en raison de ses frasques lors du match de vendredi contre les Islanders de Charlottetown.

La ligue l’a pénalisé pour conduite antisportive et pour avoir enlevé son casque pendant une bagarre en première période.