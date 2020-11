Saul «Canelo» Alvarez est libre comme l’air

Le boxeur mexicain Saul «Canelo» Alvarez a été libéré par Golden Boy Promotions et DAZN a annoncé vendredi son entraîneur et gérant Eddy Reynoso.

Dans un communiqué relayé sur Twitter, Reynoso indique qu’à compter d’aujourd’hui, Alvarez est libre comme l'air et prêt à aller de l’avant avec sa carrière.

«On travaille très fort au gymnase (...) , avec beaucoup de discipline, pour être dans la meilleure forme possible et prêt à se battre cette année», a expliqué Reynoso.

«Nous annoncerons une date, un adversaire et un endroit très bientôt, et nous reviendrons plus forts que jamais pour continuer de grandir et pour montrer que la boxe mexicaine est la meilleure», a-t-il ajouté.

Après des jours de négociations, Golden Boy Promotions et DAZN ont finalement mis un terme à leur association avec le champion des poids moyens, a rapporté ESPN.

En septembre dernier, Alvarez avait intenté une poursuite contre DAZN et Golden Boy Promotions qu’il accusait de ne pas avoir respecté les termes du contrat qui les liait.

Toujours selon ESPN, Alvarez veut disputer son prochain combat le 19 décembre contre Caleb Plant, champion IBF des poids super-moyens.