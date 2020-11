Revoilà Christian McCaffrey!

L’excellent porteur de ballon Christian McCaffrey devrait être de la formation des Panthers de la Caroline, dimanche, lors d’un affrontement contre les Chiefs à Kansas City.

C’est ce que l’entraîneur-chef Matt Rhule a indiqué lors de son point de presse de vendredi.

Le demi offensif n’a pas joué depuis la deuxième semaine d’activités de la NFL, lui qui avait subi une entorse à la cheville contre les Buccaneers de Tampa Bay.

En deux parties en 2020, McCaffrey a totalisé 156 verges au sol, et franchi la ligne des buts à quatre reprises.

L’an dernier, l’athlète de 24 ans a été le meilleur joueur de sa position. Il avait obtenu 1387 verges et 15 touchés au sol en 16 parties. Il avait également attrapé 116 passes pour 1005 verges et quatre majeurs.

En son absence, le porteur de ballon Mike Davis a très bien fait. Ce dernier a amassé 594 verges de gains et six majeurs. Malgré cela, les Panthers ne connaissent pas une grande saison. Ils ont perdu leurs trois derniers duels et ont un dossier de 3-5.

L’équipe de la Caroline est au troisième échelon de la section Sud de l'Association nationale, derrière les Buccaneers (6-2) et les Saints de La Nouvelle-Orléans (5-2).