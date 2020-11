«Je suis le meilleur receveur de passes de la NFL»

Le receveur de passes des Packers de Green Bay Davante Adams est persuadé qu’il est le meilleur joueur à sa position dans la NFL.

C’est ce qu’il a affirmé sans détour lorsqu’on lui a posé la question après la victoire de 34 à 17 des siens contre les 49ers de San Francisco, jeudi soir.

«À la fin de la journée, je dirais que oui. Je pense vraiment que je suis le meilleur receveur de passes dans la NFL, mais il y a beaucoup d’éléments qui me permettent de faire cette déclaration», a-t-il dit lors de sa conférence de presse suivant une autre brillante performance de sa part.

Contre l’équipe de la Californie, Adams a réalisé 10 attrapés pour 173 verges de gains et un touché. Il est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire des Packers à amasser des minimums de 10 attrapés et 150 verges de gains lors de trois parties dans une même campagne.

Le receveur, qui a raté deux rencontres en 2020, est aussi le premier joueur de la NFL depuis l’instauration du Super Bowl à obtenir plus de 50 attrapés, au moins 600 verges de gains et huit majeurs à ses six premiers matchs d’une saison.

Adams domine aussi tous les receveurs de passes du circuit Goodell en ce qui concerne les touchés inscrits en 2020, lui qui a trouvé la zone payante à huit reprises.