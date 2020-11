Aucune sanction pour Justin Turner

Même s’il est retourné sur le terrain pour célébrer la conquête de la Série mondiale avec ses coéquipiers après avoir été diagnostiqué positif à la COVID-19, le joueur des Dodgers de Los Angeles Justin Turner ne sera pas puni par les ligues majeures.

C’est ce qu’a indiqué le baseball majeur, vendredi, dans un communiqué.

Rappelons que lors du sixième et dernier match de la récente Série mondiale, Turner a été retiré de la rencontre avant la huitième manche, après qu'on ait appris qu’il était infecté par le virus.

Le joueur de troisième coussin a néanmoins choisi de festoyer après le sacre de son équipe contre les Rays de Tampa Bay.

«En prenant la responsabilité de ses gestes, M. Turner nous a aidés à comprendre le contexte qui lui a fait prendre la décision de sortir de son isolation et de retourner sur le terrain», a écrit le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, dans sa missive.

Le grand manitou de la meilleure ligue de baseball au monde a expliqué que le vétéran de 35 ans avait été incité par ses coéquipiers à venir les rejoindre, qu’il croyait avoir reçu la permission d’un employé des Dodgers et qu’il avait été informé à tort que d’autres joueurs étaient aussi atteints du coronavirus.

Le baseball majeur a aussi reconnu avoir erré dans cette situation, en ne mettant pas un agent de sécurité pour surveiller Turner et en le l’ayant pas amené à l’extérieur du stade.

Turner s’explique

De son côté, Turner a aussi publié un communiqué, où il explique son choix.

«Je ne chercherai pas d'excuses pour ma conduite, mais je décrirai mon état d'esprit, a indiqué l’athlète. Gagner la Série mondiale était mon rêve et l'aboutissement de tout ce pour quoi j'ai travaillé dans ma carrière. Après avoir attendu dans la salle d'isolement pendant que mes coéquipiers fêtaient sur le terrain, j'ai demandé si j'étais autorisé à retourner sur le terrain avec ma femme pour prendre une photo. J'ai supposé qu'il restait peu de monde sur le terrain. J'avais l'impression que les employés de l'équipe ne s'opposaient pas à mon retour sur le terrain pour une photo avec ma femme.»

«Cependant, ce qui était censé être une photo de nous deux s'est transformé en plusieurs salutations et photos où j'ai brièvement et imprudemment enlevé mon masque, a ajouté Turner. Avec le recul, j'aurais dû attendre que le terrain soit dégagé des autres pour prendre cette photo avec ma femme. Je m'excuse sincèrement auprès de tout le monde de ne pas avoir réalisé les risques d'un retour sur le terrain. J'ai parlé avec presque tous mes coéquipiers, entraîneurs et membres du personnel, et je n'avais jamais l'intention de mettre qui que ce soit mal à l'aise ou de mettre qui que ce soit à risque.»