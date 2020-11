Arbitrage: les deux derniers dossiers réglés

Puisque Brendan Lemieux et Mackenzie Weegar se sont entendus avec leur équipe respective, les cas nécessitant l’arbitrage salarial dans la Ligue nationale de hockey (LNH) appartiennent au passé pour la présente saison morte.

Selon le réseau Sportsnet, Lemieux a donc conclu une entente de deux ans avec les Rangers de New York, contrat qui lui rapportera 1,55 million $ par année.

La saison dernière, le fils de Claude a amassé six buts et 12 mentions d’aide pour 18 points en 59 parties. L’ailier gauche évolue pour les «Blueshirts» depuis le 25 février 2019, lui qui avait alors été acquis des Jets de Winnipeg. En carrière, Lemieux a obtenu 19 réussites et 17 aides pour 36 points en 131 parties.

De son côté, Weegar a signé un nouveau contrat de trois ans avec les Panthers de la Floride. Il a obtenu un salaire annuel de 3,25 millions $. Le choix de septième ronde (206e au total) du club de Sunrise lors du repêchage de 2013 évolue sur une base constante dans la LNH depuis la campagne 2017-2018.

Le défenseur de 26 ans vient de connaître sa meilleure saison, lui qui a amassé sept buts et 11 aides pour 18 points en 45 parties en 2019-2020