Un documentaire coup de poing à TVA Sports

Bob Probert a été l'un des bagarreurs les plus spectaculaires de l'histoire de la Ligue nationale de hockey.

TVA Sports diffusera jeudi soir, dès 19h, un documentaire de deux heures intitulé Tough Guy sur la vie et la carrière de l'homme fort qui est une légende à Detroit, où il a joué pour les Red Wings pendant les neuf premières saisons de sa carrière.

Il y a évidemment des images de plusieurs de ses combats les plus épiques, mais aussi des entrevues avec des anciens coéquipiers, adversaires, amis et membres de sa famille.

Probert a été élevé à Windsor par un père qui était dur envers lui et ç'a fonctionné pour le mener à la LNH, mais la gloire a eu un prix. Le dur à cuir est tombé dans l'enfer de l'alcool et de la drogue et il est mort en 2010, à 45 ans.

L'animateur de TVA Sports Dave Morissette a d'ailleurs déjà affronté Probert lors d'un combat dans le circuit Bettman. À voir dans la vidéo ci-dessous.

Voyez un extrait du documentaire dans la vidéo ci-dessous.