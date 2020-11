Lafrenière, Huberdeau, Juneau et le trophée Calder

Publié aujourd'hui à 13h47

Lorsque la prochaine saison de la LNH prendra son envol, il n’y a aucun doute qu’Alexis Lafrenière partira grand favori pour gagner le trophée Calder, trophée remis à la recrue par excellence.

Le dernier Québécois à avoir remporté cet honneur est Jonathan Huberdeau avec les Panthers de la Floride en 2013.

En fait, depuis 40 ans, seulement cinq joueurs de la Belle Province ont mis la main sur le trophée Calder. Les autres sont Martin Brodeur, Luc Robitaille, Mario Lemieux et Raymond Bourque et ils sont tous au Temple de la renommée.

Gagnants du trophée Calder nés au Québec depuis 1980

2013 : Jonathan Huberdeau (Floride)

1994 : Martin Brodeur (New Jersey)

1987 : Luc Robitaille (Los Angeles)

1985 : Mario Lemieux (Pittsburgh)

1980 : Raymond Bourque (Boston)

Mais en poussant la recherche plus loin, j’ai pu constater que le joueur québécois qui a récolté le plus de points à sa saison recrue n’a même pas gagné le trophée Calder. Il s’agit de Joé Juneau qui avait amassé 102 points avec les Bruins de Boston en 1992-1993.

Le problème pour Juneau, c’est que lors de sa première saison, une autre recrue avait connu une meilleure année que lui. Un certain Teemu Selanne avait repoussé les limites du possible et avait obtenu un total record de 132 points. Ainsi, Juneau n’a pas gagné le trophée Calder.

Que nous réservera Alexis Lafrenière à son année recrue ? Je pense qu’une récolte entre 40 et 50 points demeure réaliste si la LNH décide d’y aller avec un calendrier complet de 82 matchs.