Semaine décisive au soccer à TVA Sports

La chaîne TVA Sports diffusera trois matchs de soccer d’une grande importance au cours de la prochaine semaine, soit la dernière rencontre de la saison régulière de l’Impact de Montréal, dimanche, ainsi que deux duels de barrage de l’Euro 2020, le jeudi 12 novembre.

Le Bleu-Blanc-Noir jouera sa qualification aux éliminatoires de la Major League Soccer en visitant le D.C. United, dès 15 h 30 au «Jour décisif» du circuit Garber.

Les 10 premières formations de chaque association accéderont aux séries, l’Impact se situant au neuvième rang de l’Est avec 23 points, à égalité avec le Fire de Chicago. L’Atlanta United FC (22 points), l’Inter Miami CF (21) et le D.C United (21) sont parmi les équipes actuellement exclues des séries.

TVA Sports présentera l’émission d’avant-match à 15 h. Après la rencontre, à 17 h 30, le réseau diffusera le premier épisode d’«Au-delà des crampons», une émission où les joueurs de l’Impact sont découverts sous un nouvel angle.

En route vers l’Euro 2020

L’équipe soccer de TVA Sports sera de retour en action le 12 novembre pour les affrontements Géorgie-Macédoine du Nord et Islande-Hongrie. Une émission d’avant-partie sera présentée à 11 h 30.

Le pays vainqueur du premier choc se retrouvera dans le groupe C à l’Euro 2020, rejoignant l’Autriche, les Pays-Bas et l’Ukraine. Le gagnant du deuxième duel évoluera dans le très relevé groupe F, avec la France, l’Allemagne et le Portugal.

Après avoir été reporté en raison de la pandémie, l’Euro 2020 est prévu du 11 juin au 11 juillet 2021. L’événement sera présenté sur les ondes de TVA Sports, diffuseur francophone canadien exclusif de la compétition.

- Par ailleurs, les séries de la MLS commenceront le 20 novembre à TVA Sports.