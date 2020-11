Les coulisses du contrat de Yanni Gourde

S'il y a un client de Paul Corbeil qui a pu compter sur lui lors des moments difficiles, c'est bien Yanni Gourde. Le parcours de l'ancien des Tigres de Victoriaville jusqu'à la LNH n'a pas été de tout repos.

L'attaquant du Lightning a travaillé fort avant d'être enfin récompensé et de signer son contrat de six ans et 31 millions $ avec Tampa Bay. Le fondateur de PARAPHE Sports-Management a d'ailleurs rendu hommage à son client lors de son entrevue avec Dave Morissette, jeudi.

«C'est une très belle histoire. J'ai connu Yanni après sa première année dans la LHJMQ. C'est Jérôme Mésonéro, qui était le directeur général des Tigres à l'époque, qui m'avait contacté pour me dire que Yanni n'avait pas d'agent. Moi je l'aimais beaucoup. C'est un joueur qui travaillait tellement fort. Il a eu une super bonne saison pour conclure son stage junior et on a signé un contrat de la Ligue américaine avec San Jose. Après sa première année, on a pris la décision de signer un contrat de la ECHL, même si on pouvait avoir une entente de la Ligue américaine. On voulait que Yanni puisse rester totalement libre. Au cours de l'année, les Sharks m'ont téléphoné pour me dire qu'ils aimeraient le revoir. On a donc signé un essai professionnel de 25 matchs avec eux. Le soir où Yanni a joué son 25e match, j'ai reçu un appel de Julien BriseBois à minuit et une pour m'offrir un contrat de trois ans. On a réglé ça en une heure et j'ai téléphoné à San Jose le lendemain pour leur dire qu'on s'en allait à Tampa Bay.»

