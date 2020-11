Une longue absence pour Gustav Nyquist

L’attaquant des Blue Jackets de Columbus Gustav Nyquist sera sur la touche pour une période de cinq à six mois après avoir subi une intervention chirurgicale à l’épaule gauche, mardi.

Si la date du début de la prochaine saison n’est pas encore fixée dans la Ligue nationale de hockey, tout laisse croire que Nyquist ratera une bonne partie de la campagne 2020-2021.

«Il s’agissait d’un problème récurrent avec lequel Gus a été en mesure de composer pendant un certain nombre de saisons, a précisé Jarmo Kekalainen, directeur général des Blue Jackets, par voie de communiqué, mercredi. Malgré tout, il a été en mesure de performer à un niveau élevé, mais un kyste s’est développé dans la région et cela devient impossible pour lui de continuer. L’opération était la meilleure façon d’agir et nous sommes impatients de le retrouver au sommet de sa forme.»

Âgé de 31 ans, Nyquist s’est joint aux Blue Jackets à titre de joueur autonome, le 1er juillet 2019. Il avait auparavant porté les couleurs des Red Wings de Detroit et partiellement celles des Sharks de San Jose.

À sa première saison avec Columbus, l’attaquant suédois a inscrit 42 points, dont 15 buts, en 70 matchs. Il a par ailleurs été limité à deux points en 10 rencontres éliminatoires.

Ailleurs dans la LNH : Pierre Dorion règle un autre cas

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Christian Jaros a signé un contrat d’un an à deux volets, mercredi, évitant ainsi de se retrouver en arbitrage salarial trois jours plus tard.

L’arrière de 24 ans touchera 750 000 $ dans la Ligue nationale ou 250 000 $ avec les Senators de Belleville, le club-école de l’organisation dans la Ligue américaine.

«Même s’il a été ennuyé par une blessure la saison passée, Christian a prouvé qu’il était un arrière fiable dans son territoire, a commenté le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, par le biais d’un communiqué. C'est un gros joueur qui a une grande portée et qui patine bien. Avec son importante expérience dans les rangs professionnels, on s'attend à ce qu'il travaille pour se tailler un poste à Ottawa quand le camp se mettra en branle.»

Jaros a été un choix de cinquième tour des Sénateurs – le 139e au total – au repêchage de 2015. En 2019-2020, il a obtenu trois mentions d’aide en 13 parties avec le grand club, ajoutant 15 points en 34 matchs avec la filiale.

Une nouvelle chance pour Dustin Tokarski

L’ancien gardien du Canadien de Montréal Dustin Tokarski n’a pas joué dans la Ligue nationale de hockey depuis maintenant plus de quatre ans, mais les Sabres de Buffalo pourraient très bien lui offrir une nouvelle opportunité.

Âgé de 31 ans, Tokarski a conclu une entente de deux ans avec l’organisation des Sabres. Il gagnera, en moyenne, un salaire annuel de 725 000 $.

Tokarski vient ajouter de la profondeur devant le filet à Buffalo alors que les Sabres comptent déjà sur les gardiens Carter Hutton et Linus Ullmark.

En 2019-2020, le gardien natif de la Saskatchewan évoluait dans la Ligue américaine, avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton. À titre d’adjoint à Casey DeSmith, il a participé à seulement 18 matchs. Tokarski a néanmoins montré des statistiques intéressantes, avec une fiche de 9-5-2, une superbe moyenne de buts alloués de 1,97 et un impressionnant taux d’efficacité de ,924.

Durant son séjour à Montréal, Tokarski a disputé 26 parties de saison régulière avec le Canadien, de mars 2014 à décembre 2015. Il avait surtout pris à cinq matchs éliminatoires avec le Tricolore, en mai 2015, face aux Rangers de New York quand le gardien Carey Price avait été blessé lors de cette finale de l’Association de l’Est.