À VOIR: Guerrero fils s’excuse et... perd du poids

Le jeune joueur-vedette des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils est passé aux aveux, s’excusant de s’être présenté en mauvaise condition physique lors de la saison 2020.

«Ces choses arrivent parce que tu ne travailles pas, a-t-il mentionné, dans une entrevue accordée au journal dominicain "El Caribe". J’ai appris à travers ces mois marqués par le coronavirus que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas être dans les ligues majeures.»

Âgé de seulement 21 ans, Guerrero fils a déjà pris le taureau par les cornes afin de rectifier le tir. Selon ce même reportage, il aurait déjà perdu plus de 30 livres depuis l’élimination des Jays, à la fin du mois de septembre, dans une courte série contre les Rays de Tampa Bay au premier tour. En saison régulière, le fils de l’ancien des Expos de Montréal Vladimir Guerrero a présenté une moyenne au bâton de ,262, frappant au passage neuf circuits en 60 matchs.

«Pourquoi Fernando Tatis fils et Juan Soto présentent de bonnes statistiques? C’est parce qu’ils travaillent fort, a ajouté l’espoir des Blue Jays. Moi, j’ai frappé ces coups sûrs parce que Dieu m’a donné ce talent, mais je le savais dès le début : je savais que je n’avais pas bien fait les choses. Je me suis excusé auprès de mes coéquipiers, car j’ai décidé de jouer comme ça [malgré ma mauvaise condition physique]. J’étais dans le tort.»

Objectif : 240 livres

En plus de s’entraîner fort au cours des derniers mois, Guerrero fils a précisé qu’il avait changé son alimentation, mangeant par ailleurs à des heures plus régulières. Il estime que son poids dépassait les 280 livres lorsqu’il s’est présenté au camp d’entraînement des Blue Jays, en juillet dernier, à la suite de la pandémie de COVID-19. Le jeune Dominicain, qui est né à Montréal en 1999 durant le séjour de son père avec les Expos, aimerait peser environ 240 livres lors de la prochaine saison. Il croit ainsi pouvoir atteindre son plein potentiel.

«Je me suis dit que ça ne peut plus arriver, a affirmé Guerrero fils. J’étais en surpoids. Ça ne peut plus arriver et je dois travailler dans cet objectif.»