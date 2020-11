«Pour moi, l'Impact a déjà perdu...»

Avec un match à jouer à la saison, l’Impact n’a plus le choix: il faut gagner. Gagner non seulement pour participer aux séries éliminatoires cette saison, mais aussi pour préparer la prochaine.

Toutefois, pour l’équipe du balado XI MTL à Qub Radio, rien n’est moins sur pour les hommes de Thierry Henry. Est-ce que l’équipe à l’état d’esprit et la personnalité pour se défaire de DC United dimanche prochain?

À la vue des derniers résultats, le doute est grand pour l’analyste Vincent Destouches. En ce sens, il comprend mal cette discussion à propos d’un éventuel retour à la maison pour le XI montréalais à la veille du match le plus important de l’année.

«De ce qu’on comprend, le plan était de rentrer à Montréal après le match contre Orlando. L’Impact a ensuite tweeté qu’il restait finalement au New Jersey pour s’entraîner. Ben voyons donc!? J’espère! Insiste Destouches. Après 5 défaites en 6 matchs, la place qualificative peut t’échapper sur la dernière journée de MLS et au lieu de t’entraîner pour retourner en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, ce que tu vas faire c’est rentrer chez toi, faire une bise à madame et flatter Médor?!»

Pour l’ancien joueur de l’Impact Hassoun Camara, l’Impact s’est déjà tiré dans le pied avec cette valse-hésitation.

«Pour moi, tu as déjà perdu s’il y a eu une discussion sur le fait de rentrer à la maison ou pas. Tu as laissé entrouverte la possibilité de rentrer. Finalement, il va falloir se motiver pour rester. La discussion déjà, c’est de la perte d’énergie et de concentration et il y a quelque chose à combattre psychologiquement pour arriver au top. Dans la préparation du match (de dimanche), tu as déjà perdu face à DC United qui est prêt le couteau entre les dents.»

Le Bleu-blanc-noir trouvera-t-il les ressources pour se qualifier pour les séries? La réponse dimanche après-midi à TVA Sports.