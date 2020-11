Colton Parayko prend les rênes de la défense des Blues

Avec le départ d’Alex Pietrangelo pour le Nevada, Colton Parayko hérite du titre de défenseur numéro 1 chez les Blues de St. Louis. Une situation tout à fait naturelle qui s’imposait d’elle-même, selon le directeur général Doug Armstrong.

Reconnu pour son excellent jeu défensif – parmi les meilleurs du circuit –, Parayko laissait souvent toute la scène à Pietrangelo lorsque la rondelle sortait de la zone défensive. Or, celui-ci ne sera plus à ses côtés à compter de la prochaine saison, puisqu’il s’est joint aux Golden Knights de Vegas.

«J'ai parlé à Colton et, à mon avis, c'est son équipe en défensive en ce moment, a déclaré Armstrong, mercredi, selon le site The Athletic. C'est le mâle alpha. Il est ici depuis le plus longtemps, il a le jeu pour être le mâle alpha et il veut relever le défi.»

Mais pour le principal intéressé, il ne s’agit que d’une étiquette et son approche ne changera pas. Il se prépare de la même façon et acceptera les responsabilités qu’on lui donnera.

«Je suis excité, c’est sûr, a-t-il commencé par dire. C’est difficile de dire que je suis prêt. Je ne sais pas si ce sont les bons mots, parce que je suis prêt pour faire mon travail chaque année. Ainsi, je ne regarde pas les choses en me disant que je suis numéro 1. Je fais simplement mon travail au meilleur de mes capacités.»

Un rôle plus offensif

Avec le titre viendront également plus de responsabilités. Parayko devrait notamment obtenir plus d’opportunités sur le jeu de puissance lorsque l’entraîneur-chef Craig Berube tentera de combler le vide laissé par Pietrangelo.

En cinq saisons jusqu’ici dans la Ligue nationale, Parayko a toujours obtenu au moins 28 points, mais il n’a jamais dépassé le cap des 10 buts ou des 35 points. Cette réalité pourrait changer cette année.

«[Pietrangelo] était un joueur offensif très important pour nous et j’espère qu’avec son départ, il y aura une opportunité pour [Parayko] de gagner sur ce plan. Il est difficile de créer de l’attaque lorsque vous n'êtes pas dans certaines situations et maintenant, il y aura une opportunité.»

Tirer plus

Si plusieurs reprochent à l’arrière de 27 ans de ne pas tirer assez, Parayko croit qu’il est en mesure de bien voir le jeu et qu’un lancer frappé n’est pas toujours la bonne décision.

«C’est facile de dire de tirer plus, mais souvent, il y a du trafic et je remets la rondelle aux attaquants. Notre temps de possession est l’une des choses qui ont fait de nous une très bonne équipe au cours des dernières années, surtout en séries éliminatoires. Je ne sais pas, il s’agit de trouver le bon équilibre.»

Cependant, les partisans du Missouri devraient le voir diriger plus de rondelles vers les filets adverses, parole de Doug Armstrong.

«Son tir est l’un des meilleurs de la ligue et j’espère que ça deviendra une arme plus importante. Les joueurs d’élite ont quelques degrés d’égoïsme dans leur jeu. Les entraîneurs et moi lui dirons que "tirer d’abord" n’est pas une mauvaise mentalité.»