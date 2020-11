Brown est devenue une meilleure personne grâce à Brady

Difficile de savoir si le receveur de passes Antonio Brown est toujours efficace sur un terrain de la NFL, mais le joueur des Buccaneers de Tampa Bay estime être une meilleure personne.

Se confiant aux journalistes mercredi, Brown a notamment fait l’éloge de Tony Robbins, célèbre conférencier et auteur de livres sur la croissance personnelle, avec qui il a travaillé dans les derniers mois, sous les recommandations du quart-arrière Tom Brady.

«Tom m’a mis en contact avec lui il y a quelques mois et je suis simplement devenu une meilleure personne, a affirmé Brown, davantage reconnu pour ses frasques à l’extérieur du terrain dans les dernières années. J’ai passé beaucoup de temps pour changer ma façon de voir les choses et me débarrasser de la colère. Je sens que je suis une meilleure personne.»

Brown, qui a purgé une suspension lors des huit premières semaines de la présente saison, a aussitôt vanté Brady, qu’il a qualifié d’«ami proche».

«Tom, c’est mon homme, un grand leader à côtoyer, a noté le receveur de passes de 32 ans, qui a longtemps porté les couleurs des Steelers de Pittsburgh en début de carrière avant de jouer un match avec Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2019. Il encourage et est toujours inspirant, il va chercher le meilleur de chaque personne, il veut le meilleur pour tout le monde autour de lui.»

Brown a aussi qualifié son retour au jeu de «bénédiction», en conférence de presse.

«Même quand les temps étaient durs, je gardais la forme et je n’écoutais pas mes détracteurs, simplement les bonnes personnes autour de moi qui m’encourageaient, a-t-il dit. J’ai essayé de cocher toutes les cases pour m’assurer d’être prêt.»

En uniforme dimanche

Plus tôt cette semaine, l’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, exprimait son intention d’utiliser Brown, dimanche, lors du match contre les Saints de La Nouvelle-Orléans. La formation de Tampa Bay a effectivement retiré le nom de Brown de la liste des joueurs inactifs.

«Il aura un rôle à jouer, avait indiqué Arians. Il pourrait prendre part à 10 jeux ou 35. Je ne pense pas qu’il en jouera 60, mais nous allons voir comment vont les choses.»

Rappelons que les Buccaneers ont offert, le 27 octobre, un contrat d’un an à Brown.