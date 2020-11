Les Sounders auront-ils un nouvel entraîneur?

L’instructeur-chef des Sounders de Seattle, Brian Schmetzer, possède un contrat qui viendra à échéance à la fin de la saison et il ne sait pas trop ce que l’avenir lui réserve en 2021.

Pourtant, le passé parle en faveur de l’homme de 58 ans. Il était l’un des adjoints du pilote Sigi Schmid durant l’année inaugurale du club en Major League Soccer (MLS), soit en 2009. Il a pris le poste d’entraîneur-chef sur une base intérimaire en 2016 et a mené ses hommes au titre de la Coupe MLS. Ayant pris les commandes en permanence par la suite, il a vu les siens atteindre la finale en 2017 et gagner celle-ci l’an dernier.

Toutefois, aucune entente quant à un nouveau pacte n’a été conclue et le principal intéressé se pose des questions. Les deux parties disent souhaiter de continuer leur association, mais tout reste à mettre sur papier.

«Cela me semblerait évident de vouloir réembaucher le meilleur personnel d’instructeurs de la ligue. [...] J’espère toujours demeurer un Sounder de Seattle, mais je n’ai encore rien signé et il se fait tard dans l’année», a-t-il affirmé au site The Athletic.

«Y a-t-il eu des pourparlers? Oui. Les discussions se sont-elles déroulées lentement? Sommes-nous proches d’une entente? Vous pouvez certainement demander à Garth [Lagerwey].»

Justement, le directeur général a tenté de se montrer rassurant relativement au retour de Schmetzer.

«Je veux que Brian et son personnel reviennent, a précisé Lagerwey. Nous travaillons sur cela. Les négociations sont en cours et je reste optimiste d’obtenir une solution favorable. Brian et ses assistants ont accompli un bon travail, nous bataillons pour le sommet de l’Ouest. Donc, c’est sûrement notre intention de les garder.»

Seattle a déjà sa place en éliminatoires acquise, occupant le troisième rang de l’Association de l’Ouest avec une fiche de 10-5-5 bonne pour 35 points. Schmetzer présente un dossier de 66-33-37 depuis qu’il s’est retrouvé à la barre du club.