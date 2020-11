Shanahan se questionne sérieusement

S’il estime que les bagarres peuvent encore jouer un rôle dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le président des Maple Leafs de Toronto, Brendan Shanahan, croit que l’époque où l’intimidation faisait partie des plans de match est bel et bien révolue.

Ayant lui-même jeté les gants à 90 reprises au cours de sa carrière de 1524 parties, le membre du Temple de la renommée est convaincu que le hockey évolue. Les enjeux de sécurité ainsi que les effets à long terme des commotions cérébrales et des coups à la tête sont de plus en plus documentés. Les sanctions sont plus sévères lorsque la tête est la cible.

Shanahan a d’ailleurs été l’un des instigateurs de ce mouvement, puisqu’il a été responsable du service de la sécurité des joueurs de 2011 à 2014, avant de se joindre aux Leafs.

«La façon de jouer [de nos jours] n’était pas nécessairement la même lorsque je jouais, a-t-il dit lors d’une entrevue livrée durant la baladodiffusion SmartLess mise en ligne lundi. Je sais que des gens sont en colère quand je dis des choses comme ça, mais je ne suis pas excité quand je vois une grosse mise en échec. Je suis excité quand je vois un gros but. Je ne veux voir aucun de ces jeunes joueurs être transportés [sur une civière].»

Régler les comptes

Avec le livre des règlements actuel, il est interdit de préméditer une bataille, faute de quoi les joueurs s’exposent à des pénalités supplémentaires. Mais selon Shanahan, les bagarres peuvent encore être utiles, notamment pour défendre un coéquipier.

«Si je vois un combat au hockey et que c'est parce que quelqu'un protégeait quelqu'un ou qu’un joueur en intimidait un autre, et que vous voulez régler la situation... Il y a probablement encore une place pour ça dans le hockey. Mais utiliser [les bagarres] comme un outil pour intimider ou blesser, je ne sais pas. C’est en train de sortir de [la culture].»