Le deuxième souffle de Julien Gauthier

Julien Gauthier a marqué 27 buts et il a gagné la coupe Calder en 2018-2019 avec les Checkers de Charlotte. L’an dernier, il a touché la cible 26 fois en seulement 44 matchs avec les Checkers.

Malgré de bons chiffres dans la Ligue américaine, Gauthier restait dans l’antichambre des Hurricanes de la Caroline. Le choix de 1er tour (16e au total) au repêchage de 2016 a porté l’uniforme des «Canes» dans seulement cinq rencontres la saison dernière.

Mais le grand ailier droit de 6 pi 4 po et 227 lb en avait fait assez pour piquer la curiosité d’une autre équipe de la LNH. Le 18 février dernier, les Rangers de New York ont sacrifié le défenseur Joey Keane, un choix de 3e tour au repêchage de 2018 qui a obtenu 37 points à sa première saison dans la Ligue américaine, pour attirer Gauthier à Manhattan.

Moins d’un mois avant que la pandémie de COVID-19 plaque la LNH et le reste de la planète, Gauthier a profité d’un nouveau départ.

«Des fois, ce n’est pas qu’une équipe ne t’aime pas ou que ça n’allait pas bien. Moi, ce que je voulais le plus, c’était de jouer dans la LNH, a rappelé Gauthier en entrevue téléphonique au Journal. Quand j’ai appris que je venais d’être échangé aux Rangers, j’étais heureux de ce nouveau départ.»

«Les Rangers m’ont rappelé immédiatement et j’ai terminé l’année avec eux. C’était gros pour moi. Je recherchais exactement ce type de chance. Parfois, juste un changement d’air peut faire du bien.»

Dans les plans

À New York, Gauthier a eu le temps de jouer 12 matchs en fin de saison et trois autres en séries, les trois au tour de qualification contre son ancienne équipe, les Hurricanes.

«Je suis dans l’équipe en ce moment. Je n’ai pas redescendu dans la Ligue américaine depuis la transaction avec les Rangers. C’est agréable comme sentiment. Mais je me prépare encore très rigoureusement, je ne tiens rien pour acquis. C’est une de mes forces, je réussis toujours à m’améliorer lors des saisons mortes. Même si les conditions ne sont pas favorables, je m’entraîne très fort, je trouve de nouvelles méthodes pour m’entraîner.»

L’ailier de 23 ans se retrouve dans un contexte favorable avec les «Blueshirts». Sur le flanc droit, l’équipe de David Quinn mise sur de très jeunes ailiers. Seul le Russe Pavel Buchnevich a un contrat garanti de la LNH. Après celui qu’Alain Vigneault surnommait «Bouchie», on retrouve trois jeunots : Kaapo Kakko, le 2e choix au total au repêchage de 2019, Gauthier et Vitali Kravtsov, un choix de 1er tour en 2018.

«Oui, c’est un gros avantage. Nous avons de jeunes joueurs à l’aile droite. Quand tu arrives dans une équipe et que tous les postes sont occupés par des vétérans avec de gros contrats, ça devient plus difficile de gagner ta place, a affirmé Gauthier. Avec les Rangers, je sais que je pourrai faire ma place. Je devrai m’implanter comme un joueur de la LNH et décrocher un rôle important. La balle est dans mon camp. Si je joue bien, je peux lancer ma carrière.»

Les Rangers pourraient aussi déplacer Chris Kreider de l’aile gauche à l’aile droite, surtout avec la présence d’Artemi Panarin et l’arrivée d’Alexis Lafrenière.

Question de temps

À ses 20 premiers matchs (incluant les trois en séries) dans la LNH, l’ancien des Foreurs de Val-d’Or n’a pas encore marqué. Une statistique qui ne l’empêche pas de dormir.

«Je sais que je finirai par débloquer offensivement dans la LNH. Mais je n’ai pas le même rôle qu’à mes dernières saisons, a-t-il expliqué. Je me retrouve dans l’un des deux derniers trios, j’ai un temps de jeu plus limité. J’obtiens moins de situations gagnantes. Je reste dans une période d’apprentissage. Je découvre la réalité de la LNH. C’est comme à ma première saison dans la Ligue américaine ou dans la LHJMQ. Je veux m’améliorer. Les Rangers savent aussi que j’ai un potentiel offensif.»

«J’ai toujours été reconnu comme un marqueur, a-t-il continué. Il s’agit d’une de mes forces, j’ai un œil pour le but, si je peux dire ça. Ryan Warsofsky, mon coach à Charlotte, m’a réellement fait confiance cette saison. Il a construit des jeux en supériorité numérique où ça tournait autour de moi. Il m’a donné confiance, il me disait souvent d’utiliser mon tir. Quand tu as la confiance de ton coach, tu gagnes encore plus en confiance. Ce jour viendra aussi dans la LNH.»

Un autre du Québec

Dans le vestiaire des Rangers, Gauthier devrait logiquement avoir la chance de parler en français avec un autre coéquipier. Premier de classe du dernier repêchage, Alexis Lafrenière fera visiblement ses débuts à New York cette saison.

«Je me suis présenté à Alexis. Je l’ai félicité rapidement, a souligné Gauthier. J’étais vraiment content pour lui. C’est agréable de voir un Québécois sortir au premier rang du repêchage. Alexis a un talent exceptionnel. Quand tu sors en premier, c’est le signe d’un très, très bon joueur. Il a un beau futur. J’ai hâte d’ouvrir la saison avec lui, de le connaître encore plus.»