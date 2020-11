L’animateur accueille ce lundi le vice-président principal, affaires publiques et communications du Canadien de Montréal, Paul Wilson. Ce dernier a œuvré pour de nombreuses entreprises privées et a travaillé pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Embauché par le Groupe CH le 6 août 2018, il dirige l’ensemble des affaires publiques et des communications du Tricolore.