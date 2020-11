Kahun se joint aux Oilers

Les Oilers d’Edmonton ont conclu lundi un pacte d’un an et de 975 000 $ avec l’attaquant Dominik Kahun.

Il s’agira déjà d’une quatrième équipe pour Kahun dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a seulement 25 ans.

En mai 2018, le joueur de centre a paraphé une entente comme joueur autonome avec les Blackhawks de Chicago. Un peu plus d’un an plus tard, il a été échangé aux Penguins de Pittsburgh, qui l’ont ensuite envoyé aux Sabres du Buffalo en février dernier.

En 138 parties dans le circuit Bettman, Kahun a amassé 25 buts et 43 mentions d’aide pour 68 points.

Kahun a par ailleurs disputé deux saisons en compagnie de son compatriote Leon Draisaitl, également porte-couleurs des Oilers, avec les moins de 16 ans chez les Aigles de Mannheim, de 2009 à 2011.