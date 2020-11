«JiC» reçoit Geoff Molson ce soir

Le propriétaire, président et chef de la direction du Club de hockey Canadien, Geoff Molson, livrera une entrevue à l’animateur Jean-Charles Lajoie durant l’émission «JiC» qui sera diffusée lundi à 17 h, sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Dans l’un de ses rares entretiens à la télévision, Molson sera notamment invité à livrer ses impressions relatives à l’impact de la pandémie sur le futur du Tricolore et celui de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Celui qui siège également au bureau des gouverneurs de la LNH, discutera aussi des changements apportés au sein de l’équipe au cours des derniers mois, notamment les acquisitions de Josh Anderson, Tyler Toffoli, Joel Edmundson et Jake Allen.

Avec la présence des Carey Price, Shea Weber et Brendan Gallagher, ainsi que la progression de Nick Suzuki et de Jesperi Kotkaniemi, l’homme d’affaires a plusieurs raisons de croire en son équipe. Il avait d’ailleurs exprimé sa pleine confiance à son directeur général Marc Bergevin dans une récente entrevue au réseau Sportsnet. Il a vu son équipe vaincre les Penguins de Pittsburgh en ronde de qualification et s’incliner au premier tour devant les Flyers de Philadelphie durant les dernières séries.

Le championnat des clics

Par ailleurs, à compter de cette semaine, «JiC» ajoutera un segment à son émission avec la chronique «Le championnat des clics».

Sous un thème différent à chaque semaine, Jean-Philippe Bertrand, nommé commissaire du championnat, présentera quotidiennement une chronique avec images à l’appui de trois événements sportifs marquants reliés à la thématique. Les téléspectateurs seront invités à voter pour leur moment favori parmi les trois en vedette sur le compte Twitter de l’émission au JIC_TVASPORTS. Les événements gagnants à chaque jour se retrouveront le vendredi pour déterminer le moment de la thématique de la semaine.

Les plus grands moments de la Série mondiale constitueront la thématique de la présente semaine.