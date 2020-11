Drake Batherson se sent d'attaque

Après une excellente saison avec les Senators de Belleville dans la Ligue américaine, l’attaquant Drake Batherson se dit très optimiste en vue de la prochaine saison, qu’il espère disputer entièrement avec les Sénateurs d’Ottawa.

Sélectionné en quatrième ronde lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017, l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand a totalisé 16 buts et 54 points en 44 parties en 2019-2020 dans le circuit de développement. Il a d’ailleurs été invité au match des étoiles.

Celui qui a également obtenu trois buts et 10 points en 23 matchs avec les Sénateurs croit maintenant qu’il peut connaître du succès dans la grande ligue et que plusieurs coéquipiers du club-école pourront également faire une différence lors de la prochaine campagne.

«Je suis vraiment enthousiasmé par le camp, a dit Batherson dans une entrevue récente avec le quotidien "Ottawa Sun". Nous avons eu une excellente année la saison dernière à Belleville avec les gars que nous avions là-bas et je veux être en mesure de le faire et de contribuer au niveau de la LNH.»

«J'arrive au camp prêt à continuer sur cette lancée et prêt à prouver que je peux le faire dans la LNH. Tout le monde avec qui je m'entraîne est impatient pour la saison et je suis sûr que les partisans ont aussi envie de hockey. »

Pour l’instant toutefois, aucune date n’est confirmée pour un retour au jeu. Le plan demeure d’amorcer la campagne le 1er janvier, mais la Ligue et l’Association des joueurs n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente.

Ainsi, il est impossible de savoir quand les camps débuteront. Pour des joueurs des sept équipes exclues des séries éliminatoires cet été, l’attente semble interminable. Mais elle a au moins servi à s’attaquer à plusieurs lacunes.

«J'ai l'impression de faire la même chose depuis six mois et j'ai juste hâte de jouer un match. Ça a été amusant [de me préparer], j'ai eu beaucoup de temps pour travailler sur les choses sur lesquelles je voulais travailler.»

«J'ai coché toutes les cases, celles qui devaient être cochées, alors il n'y aura pas d'excuses au camp cette année, donc j'ai vraiment hâte d'y être.»