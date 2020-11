Un beau geste des Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago reconnaitront être sur le territoire des Premières Nations avant chacun de leurs affrontements à domicile et lors de leurs événements promotionnels.

C’est ce que l’équipe de la Ligue nationale de hockey a annoncé dans un communiqué, dimanche.

«Les Blackhawks de Chicago continuent d'honorer et de célébrer l'héritage Black Hawk en offrant nos plateformes, en apportant des contributions significatives, en collaborant avec les autochtones et en réinventant des moyens de soutenir leurs nombreux peuples et communautés avec lesquels nous vivons», a écrit l’organisation dans sa missive.

«Une partie de ce travail consistera à travailler avec des partenaires autochtones pour éduquer notre personnel, nos partisans et la communauté locale sur l'histoire Black Hawk et des premiers peuples de l'Illinois, ainsi que sur leurs contributions à la société d'aujourd'hui, a-t-elle poursuivi. Nous continuerons également d'accroître nos investissements dans les personnes et les communautés autochtones. Grâce à ces initiatives, nous nous efforçons de bâtir une communauté informée et respectueuse de ces peuples et de leur culture.»

La reconnaissance d’un territoire consiste à admettre l’utilisation d’un territoire autochtone sur lequel un travail ou un événement est effectué.

De plus, les Blackhawks rendront hommage aux vétérans autochtones qui ont servi les États-Unis et mettront en place des programmes éducatifs sur l’histoire des peuples composant les Premières Nations.