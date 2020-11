Chris Tierney n'en peut plus

Jamais Chris Tierney n’a été à l’écart des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) pendant aussi longtemps, mais avec les Sénateurs d’Ottawa éliminés très tôt de la course aux séries, il a dû prendre son mal en patience.

L’attaquant peut toutefois se consoler en ayant pu éviter l’arbitrage salarial. Il s’est entendu pour deux saisons et 7 millions $ avec le club de la capitale canadienne au cours de l’été.

«Je suis très heureux que ce soit fait. L’arbitrage ne m’aurait permis qu’un contrat d’un an. Deux ans, c’est super, et je suis très content d’être de retour à Ottawa», a dit Tierney dimanche, sur le site web de son équipe.

Le joueur de centre est devenu un élément important de l’attaque des «Sens» depuis son arrivée en 2018. Il a hâte de revoir de l’action afin de prouver qu’il mérite bel et bien la confiance de l’organisation.

«C’est une très longue saison morte, a-t-il avoué, lui qui n’a pas joué depuis mars. On dirait que je vais au gymnase et patiner depuis toujours, sans jouer de match. Ainsi, tu en viens au point où ça te démange vraiment de retourner sur la glace pour compétitionner et jouer de vraies parties.»

Satisfait de l’entre-saison

Pendant ce temps, Tierney s’entraîne à Aurora, au nord de Toronto, en compagnie de l’ancien de la Ligue nationale de hockey Gary Roberts. Ce partenariat long d’une décennie entre les deux hockeyeurs remonte au passage du joueur de 26 ans dans la Ligue junior de l’Ontario, avec les Knights de London.

«Chaque année, j’apprends quelque chose de différent, a-t-il indiqué. À la mi-vingtaine, je dois continuer à maintenir ma puissance et garder mon niveau de conditionnement physique élevé en prévision du retour au jeu.»

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, a été très actif sur le marché des joueurs autonomes. Il a déjà mis la main sur le gardien Matt Murray et les attaquants Evgenii Dadonov et Austin Watson, entre autres.

Tierney connaît bien celui-ci pour l’avoir côtoyé à London et il croit que son nouveau coéquipier est un joueur très sous-estimé.

«Je crois qu’ils ont obtenu des morceaux importants qui rendront notre équipe meilleure. Murray est un excellent gardien dans cette ligue. Il a gagné auparavant et sait ce que ça prend pour gagner la coupe Stanley. Dadonov est un grand marqueur. [...] Nous avons aussi plusieurs autres grands gaillards à l’arrière, de bons leaders, donc j’aime beaucoup les ajouts de l’équipe», a avoué Tierney.