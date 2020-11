PGA : un golfeur met fin à une très vilaine séquence

L’Américain Brian Gay a eu raison de son compatriote Wyndham Clark au premier trou supplémentaire pour remporter le Championnat des Bermudes de la PGA, dimanche, à Southampton.

Le vainqueur âgé de 48 ans a ainsi savouré son cinquième triomphe en carrière au sein du circuit, son premier depuis 2013.

En prolongation, Gay (64) a réussi l’oiselet avec un roulé de plusieurs pieds au 18e fanion, une normale 4, tandis que Clark (65) n’a pu faire mieux que le par. Précédemment, il avait livré une solide performance au cours de la quatrième ronde, totalisant neuf oiselets contre deux bogueys.

«J’ai fait des merveilles, a admis Gay, en entrevue avec le site web de la PGA. J’ai eu des difficultés lors des derniers mois et j’ai parfois livré des performances misérables sur les terrains. Tout le monde autour de moi me disait “Tu vas finir par gagner”. Ma femme me disait “Tu vas finir par gagner; fait-le encore”.

Gay devient ainsi le plus vieux vainqueur d’un tournoi du circuit depuis Davis Love III, au Championnat Wyndham de 2015. Il était alors âgé de 51 ans.

«J’ai continué, a ajouté Gay. C’est un jeu fou; vous ne savez jamais vraiment ce qui se passera. C’est assez dur à imaginer en ce moment.»

Les deux golfeurs ont conclu les 72 trous réglementaires avec un cumulatif de 269 (-15). Un autre joueur des États-Unis, Ollie Schniederjans (66), a pris le troisième rang à deux coups de ses concurrents.

Derrière un quatuor qui a monopolisé la quatrième place à 272 (-12), le Canadien David Hearn (66) a fini ex aequo au huitième échelon grâce à un total de 273 (-11). Il a devancé par un coup l’Ontarien Michael Gligic (66) et par trois l’Albertain Roger Sloan (68).

Darren Clarke tient bon

Du côté du circuit des Champions, le Nord-Irlandais Darren Clarke a remporté le Championnat TimberTech, présenté à Boca Raton, en Floride.

Le golfeur de 52 ans a été le seul à frapper la balle moins de 200 fois en trois rondes. Il a conclu son parcours avec un pointage de -17, un seul coup devant l’Allemand Bernhard Langer et l’Américain Jim Furyk.

Si Clarke n’a joué que 68 (-4) dimanche, il avait pris les devants la veille grâce à une excellente carte de 62 (-10), que personne n’a approchée au cours du week-end.

L’Ontarien Mike Weir a terminé à égalité au 37e rang, à 10 coups du sommet. Stephen Ames, un Britanno-Colombien originaire de Trinidad et Tobago, a joué la normale dimanche, mais a fini en queue de peloton avec un cumulatif de +4.