Peter DeBoer confie le nouvel objectif de Vegas

L’entraîneur Peter DeBoer a eu peu de temps pour s’adapter à sa nouvelle formation des Golden Knights de Vegas, lui qui est arrivé en janvier 2020. Après une saison bouleversée, le pilote de 52 ans croit avoir les outils en main pour mener son équipe aux grands honneurs.

Fraîchement limogé par les Sharks de San Jose, DeBoer s’est rapidement vu confier le poste vacant d’entraîneur-chef à la suite du renvoi de Gerard Gallant. Arrivé en poste le 15 janvier, il a permis à Vegas de maintenir une excellente fiche de 15-5-2 avant la pause forcée des activités.

C’est donc surtout en séries que le nouvel instructeur a pu apprendre à connaître ses talentueux joueurs.

«Pour nous, l’expérience de la "bulle" fut unique. Ça m’a donné une opportunité incroyable d’apprendre à connaître nos joueurs, a dit au site NHL.com DeBoer, lui qui compare l’expérience à un long "road-trip" de deux mois. Je n’ai pas eu beaucoup de temps avec eux lorsque je suis arrivé. À la mi-janvier, nous étions sur la route pour 10 matchs, ensuite quelques parties à la maison et tout a été fermé.»

Le parcours des Golden Knights s’est finalement conclu en finale de l’Association de l’Ouest, où l’équipe de la ville du vice a plié bagage après cinq matchs face aux Stars de Dallas.

De grandes attentes

Ce n’est un secret pour personne, mais Vegas doit composer avec les attentes élevées saison après saison depuis que l’organisation a atteint la finale de la coupe Stanley dès son arrivée dans la Ligue nationale de hockey, en 2017-2018.

Pour DeBoer, c’est de la pression, mais il est conscient qu’il a les armes nécessaires pour lutter face aux meilleures formations.

«Je l’ai déjà dit auparavant, mais c’est comme si on m’avait remis les clés d’une Porsche ; c’est comme ça que je me sens, a-t-il imagé. Je crois que c’est une très bonne équipe qui a des chances légitimes de remporter la coupe Stanley la saison prochaine et les suivantes.»

«Les gens doivent se souvenir qu’il y a d’autres Porsche sur la route, a nuancé celui qui a aussi piloté les Panthers de la Floride et les Devils du New Jersey. Pour nous, l’objectif est de terminer au premier rang l’an prochain, au lieu du quatrième, sur les 31 équipes.»

Dur à croire, mais les Golden Knights ont encore trouvé le tour d’améliorer leur formation sur le papier à l’entre-saison. Avec Robin Lehner et Marc-André Fleury devant les buts et l’ajout du défenseur Alex Pietrangelo, il est difficile de contredire DeBoer.