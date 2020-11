Martinez demeure en place

Le vétéran J.D. Martinez a décidé de rester chez les Red Sox de Boston, puisqu’il ne se servira pas de la clause échappatoire de son contrat.

C’est ce qu’a indiqué dimanche le réseau MLB Network. Conséquemment, le joueur de 33 ans écoulera la quatrième année de son entente de cinq ans et de 110 millions $. Le cogneur touchera 19,35 millions $ au cours de chacune des deux prochaines saisons.

À l’image des Sox qui ont terminé dans la cave de la section Est de la Ligue américaine, Martinez a éprouvé des ennuis en 2020. Il a conservé une moyenne au bâton de ,213, totalisant sept circuits et 27 points produits en 54 rencontres.

Le joueur-étoile avait réussi 36 longues balles et fait compter 105 points, en plus de frapper pour ,304, un an auparavant.