Alex Cora pourrait revenir avec les Red Sox

Alex Cora, qui a mené les Red Sox de Boston à une conquête de la Série mondiale en 2018 avant d’être suspendu pour avoir joué un rôle dans le scandale des signaux volés, pourrait être de retour avec l’équipe la saison prochaine.

En effet, Cora serait l’un des finalistes pour obtenir le rôle de gérant à Boston, a rapporté dimanche le réseau MLB Network. Les Red Sox auraient contacté l’homme de 45 ans plusieurs fois depuis mardi.

La formation du Massachusetts a terminé au dernier rang de la section Est de la Ligue américaine et a coupé les ponts avec l’entraîneur Ron Roenicke, qui a été le successeur de Cora après sa suspension, en janvier dernier.

L’homme de baseball a été mis à l’écart par le baseball majeur pendant un an pour avoir participé au scandale des signaux volés des Astros de Houston, lors de son passage en 2017. Ayant mené les Sox au titre de la Série mondiale en 2018, il a mis fin à l’amiable à son association avec eux au début de 2020 en raison de son implication dans le système de vols de signaux au Texas.

Les autres candidats à Boston seraient un directeur responsable de la performance baseball des Phillies de Philadelphie, Sam Fuld, et les entraîneurs au banc James Rowson (Marlins de Miami), Don Kelly (Pirates de Pittsburgh) et Carlos Mendoza (Yankees de New York).