Un film sur les exploits d'Arozarena sera fait

Randy Arozarena a charmé la planète baseball cet automne en transportant sur son dos les Rays de Tampa Bay jusqu’en Série mondiale, et ce, à sa première saison dans les ligues majeures. Ses exploits et ses records feront désormais l’objet d’une adaptation cinématographique.

Selon le «Hollywood Reporter», le studio Wonderfilm Media utilisera l’histoire de l’athlète de 25 ans pour en faire un film biographique. La production débutera vers la fin de 2021 et le scénario pourrait être écrit par Brad Gann, reconnu pour les films «Invincible» et «Soul Surfer».

«L’histoire de Randy est tellement inspirante – son parcours vous touche au cœur et le film explorera les triomphes de l’esprit humain lorsqu’il est motivé et déterminé», a mentionné par voie de communiqué le producteur Bret Saxon, de Wonderfilm.

L’histoire incroyable d’Arozarena débute à ses 19 ans, alors qu’il a quitté Cuba sur un radeau de fortune pour gagner le Mexique. Jouant au baseball dans la ligue de son pays d’adoption, il a capté l’attention des Cardinals de St. Louis, qui lui ont offert un contrat en 2016.

Plusieurs années plus tard, le voltigeur a enfin fait ses premiers pas dans le baseball majeur en étant rappelé par les Rays pour les séries. Il a surpassé toutes les attentes en amassant le plus grand nombre de coups de circuits en éliminatoires en une année et en obtenant le plus de coups sûrs pour un joueur de première année.