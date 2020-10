Rick Bowness: dossier réglé

Les Stars de Dallas ont nommé Rick Bowness à titre d'entraîneur-chef sur une base permanente, jeudi.

Il était le pilote intérimaire de l'équipe depuis décembre 2019.

«Après s’être retrouvé dans une situation difficile, Rick a pris le rôle sans problème et a utilisé son bagage pour mener ce groupe vers une seconde moitié de campagne fructueuse, a déclaré le directeur général Jim Nill dans un communiqué. En regardant cette formation en éliminatoires, vous avez vu qu’elle est devenue un tout. Son habileté à interagir avec nos joueurs et notre personnel est remarquable. Cela a incité tout le monde à lutter pour lui, car ils voulaient le voir gagner.»

Après avoir remplacé Jim Montgomery, congédié en décembre dernier, Bowness a mené à la surprise de plusieurs observateurs son équipe à la finale de la coupe Stanley, il y a quelques semaines. Il est le 24e pilote de l'histoire de la concession, qui était auparavant les North Stars du Minnesota et le neuvième des Stars à Dallas.

«Ce club est très spécial»

L’homme de 65 ans a vu sa troupe conserver une fiche de 20-13-5 à partir de son arrivée à la barre de l’équipe en 2019-2020. La formation texane a évité la ronde de qualification en faisant partie du top 4 de l’Association de l’Ouest à l’interruption du calendrier régulier, le 12 mars. Par la suite, elle s’est inclinée en finale devant le Lightning de Tampa Bay.

«Ma femme Judy et moi-même sommes excités d’obtenir cette occasion de continuer le travail ici, a-t-il déclaré. Ce club est très spécial pour moi, ces moments passés à Edmonton [en séries 2020] ont constitué une expérience que je n’avais jamais vécue au hockey. Cela nous a rassemblés en tant qu’équipe. On a eu un beau parcours jusqu’en finale, mais nous avons du travail inachevé et on veut bâtir sur ce que nous avons amorcé.»

L’ancien pilote des Sénateurs d’Ottawa, notamment, s’était joint aux Stars comme instructeur-adjoint le 22 juin 2018. Précédemment, il avait œuvré chez le Lightning comme entraîneur associé pendant cinq ans. Le Néo-Brunswickois a aussi dirigé les Jets de Winnipeg, les Bruins de Boston, les Islanders de New York et les Coyotes de Phoenix.