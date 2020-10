Cole Perfetti veut réaliser un rêve de jeunesse

S’il parvient à éviter les coupes et à participer au Championnat du monde de hockey junior, Cole Perfetti réalisera un rêve de jeunesse.

Faisant partie des 46 joueurs invités au camp de sélection d’Équipe Canada junior, le joueur du Spirit de Saginaw dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) s’est remémoré de bons souvenirs du temps des fêtes, lorsque toute sa famille se réunissait pour regarder le tournoi.

«J'en rêve depuis que je suis enfant, [depuis] aussi longtemps que je me souvienne, a laissé entendre celui qui a été la 10e sélection lors du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) lors d’une entrevue avec le site officiel des Jets de Winnipeg. J’espère que les choses se passeront comme prévu et que je pourrai faire partie de cette équipe.»

En raison de la pandémie, le camp aura lieu dans une bulle. Il se déroulera du 16 novembre au 13 décembre à Edmonton, et le Mondial se mettra en branle au même endroit à compter du 25 décembre.

«Un camp de 28 jours, c’est une longue entrevue, a dit Perfetti. Je suis excité par tout ça, j’ai l’impression d’être prêt. Je n’en peux plus d’attendre pour retourner sur la glace avec des joueurs d’élite et de jouer des matchs importants.»

Âgé de 18 ans, Perfetti a cumulé 37 buts et 111 points en 61 parties lors de la campagne 2019-2020. Il n’a écopé que de 16 minutes de pénalité et maintenu un excellent différentiel de +49.