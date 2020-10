Équipe Canada junior: neuf joueurs de la LHJMQ et Kaiden Guhle invités

La Ligue de hockey junior majeur du Québec sera bien représentée, avec neuf joueurs, au camp de sélection visant à former l’équipe canadienne pour le prochain Championnat du monde de hockey junior.

Hockey Canada a dévoilé la liste des 46 joueurs invités, jeudi, en vue du camp du 16 novembre au 13 décembre, à Red Deer, en Alberta.

Le premier choix des Canadiens au dernier repêchage, le défenseur Kaiden Guhle, participera aussi au prochain camp. Il est le seul joueur de l’organisation montréalaise en lice pour prendre part à la compétition avec l’équipe canadienne.

L’entraîneur-chef André Tourigny aura l’occasion d’évaluer, entre autres, les attaquants Mavrik Bourque, Hendrix Lapierre, Dawson Mercer, Jakob Pelletier, Samuel Poulin et Xavier Simoneau, de même que les défenseurs Justin Barron, Lukas Cormier et Jordan Spence.

Parmi ces joueurs, l’invitation faite à Simoneau est particulièrement intéressante, puisque le joueur de 19 ans, qui évolue avec les Voltigeurs de Drummondville, n’a jamais été repêché par un club de la Ligue nationale de hockey.

Sans grande surprise, on note l’absence d’Alexis Lafrenière à ce camp. Le directeur général des Rangers de New York, Jeff Gorton, avait récemment émis des réserves face à la possibilité que leur espoir soit prêté à ÉCJ. Choisi deuxième derrière Lafrenière au récent repêchage, Quinton Byfield, des Kings de Los Angeles, a pour sa part été invité.

Parmi les 46 joueurs, six joueurs, dont Byfield et Mercer, faisaient partie de l’équipe médaillée d’or au Mondial 2020. Bowen Byram, Dylan Cozens, Jamie Drysdale et Connor McMichael sont les autres ayant vécu l’expérience.

«Nous savons que nos athlètes se réjouissent d’avoir l’occasion de défendre notre médaille d’or en sol canadien cette année, et nous nous attendons à un camp où la compétition sera très relevée», a déclaré Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales à Hockey Canada, par voie de communiqué.

Un Québécois devant le filet?

Devant le filet, le gardien québécois Devon Levi, qui évolue dans la NCAA, compte parmi les invités. Il sera en compétition avec Brett Brochu, Dylan Garand, Taylor Gauthier et Tristan Lennox. Garand, récemment repêché au quatrième tour par les Rangers de New York, part avec une longueur d’avance pour le poste de gardien numéro 1.

«Tandis que nous composons toujours avec la pandémie de COVID-19, Hockey Canada a mis d’importantes mesures en place pour veiller à la santé et à la sécurité des athlètes et du personnel de notre équipe nationale junior ainsi que de l’ensemble de la communauté tout au long du camp de sélection et du Mondial junior», a assuré Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada.

Consultez ici la liste complète des joueurs invités.

Le Championnat du monde junior est prévu dans moins de deux mois, soit du 25 décembre au 5 janvier, à Edmonton.