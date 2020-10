Soccer féminin: le Canada a trouvé son entraîneuse

La fédération canadienne de soccer a annoncé mercredi l’embauche de Bev Priestman à titre d’entraîneuse-chef de la formation féminine nationale.

Priestman succédera dès dimanche à Kenneth Heiner-Moller, qui a quitté ses fonctions à la fin de l’été. Elle a récemment été aux commandes de l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans de l’Angleterre qui se préparait pour la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA, ainsi qu’adjointe dans la formation féminine de l’Angleterre.

L’an dernier, elle a aidé celle-ci à terminer quatrième à la Coupe du monde, en plus de permettre à la Grande-Bretagne de se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo.

Avant de se joindre à l’Angleterre en juin 2018, Priestman a été directrice nationale EXCEL de Canada Soccer pendant cinq ans. Dans le cadre de ses fonctions, elle a été entraîneuse-chef à deux tournois du Mondial féminin U17 et à plusieurs compétitions de la CONCACAF.

«Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir à nouveau Bev Priestman au sein de Canada Soccer, a affirmé dans un communiqué Steven Reed, président de la fédération. La contribution de Bev au programme national féminin EXCEL et à l’équipe nationale féminine en tant qu’adjointe pendant ses cinq années avec Canada Soccer a établi une base solide pour le succès à tous les niveaux du programme nationale féminin. Nous sommes excités de la voir amener son expérience récente, sa vision et son leadership dans son nouveau rôle.»

«Un honneur et un privilège»

«C’est un honneur et un privilège de revenir au Canada pour mener ce groupe de joueuses talentueuses et cette équipe avec une histoire fantastique, a de son côté réagi Priestman. Nos objectifs immédiats sont les Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain, puis la préparation pour la Coupe du monde 2023 où le Canada devrait se retrouver sur le podium. J’ai hâte de faire équipe avec le formidable groupe de membres du personnel et de joueuses pour que nous soyons prêts à tout donner pour l’année olympique à venir.»

Avant de quitter son poste, Heiner-Moller a mené le Canada à une participation à la Coupe du monde 2019 et à une qualification aux Jeux de Tokyo.

Le pays a terminé en deuxième place au Championnat féminin de la CONCACAF 2018 et au Championnat féminin de qualification olympique de la CONCACAF 2020, respectivement.