Un dur lendemain de veille pour les Dodgers?

Les Dodgers de Los Angeles ont pu célébrer avec vigueur leur première conquête de la Série mondiale depuis 1988 durant la nuit de mardi à mercredi, mais les prochaines heures ont de quoi les rendre inquiets.

La victoire de 3 à 1 acquis aux dépens des Rays de Tampa Bay dans le sixième et dernier duel de la série à Arlington, au Texas, a quelque peu été ternie par l’annonce concernant le joueur de troisième but Justin Turner, remplacé par Edwin Rios en défensive au début de la sixième manche. Après son départ de la rencontre, il a été permis d’apprendre que l’athlète à la longue barbe avait été déclaré positif à la COVID-19.

Aussi, il faudra voir ce qu’il adviendra des festivités prévues par l’équipe – s’il y en a bel et bien à court terme – et surtout, de l’état de santé des autres membres du club. Effectivement, Turner a côtoyé ses coéquipiers dans le vestiaire et d’ailleurs, il était présent sur le terrain pour toucher le trophée des champions et fêter avec les autres joueurs des Dodgers.

«C’est un peu aigre-doux pour nous, a admis le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, à propos de la soirée de mardi, selon des commentaires émis au Southern California News Group. Nous sommes heureux d’avoir complété les séries. Je pense qu’il s’agit d’un bel accomplissement pour nos athlètes qui ont pu finaliser cette saison. Mais évidemment, nous sommes préoccupés par chacun de nos joueurs déclarés positifs.»

Des tests, et vite!

Pour sa part, le président des opérations baseball de la formation gagnante, Andrew Friedman, a tenté de justifier par des termes quelque peu étranges l’apparition de Turner au beau milieu des célébrations. Il a évoqué à ce sujet le statut contractuel du principal intéressé et non l’importance du moment en premier lieu.

«Je pense qu’étant donné qu’il sera joueur autonome ne sachant pas exactement ce que le futur lui réserve, il n’y avait rien qui pouvait l’empêcher de se rendre là [sur le terrain]», a mentionné le dirigeant au quotidien «Los Angeles Times».

Certes, des tests de détection du coronavirus étaient prévus pour tout le monde au retour à l’hôtel, d’après le réseau ESPN. «C’est un processus difficile que nous allons traverser et nous verrons ensuite où ça nous mènera», a avoué Friedman.

Le résultat positif de Turner était le premier recensé par les grandes ligues après que le circuit Manfred eut indiqué quatre jours auparavant ne pas avoir eu un seul cas de COVID-19 en 54 jours.