Le marathon de Boston repoussé

Le marathon de Boston n’aura pas lieu en avril 2021. Les organisateurs ont en effet annoncé mercredi que l’événement sera repoussé à l’automne suivant en raison des mesures prises par la Santé publique du Massachusetts pour contrer la pandémie de COVID-19.

L’étape de Boston représente l’une des six épreuves majeures de marathon sur la scène internationale, avec Chicago, New York, Londres, Berlin et Tokyo.

«Avec moins de six mois avant la Journée des patriotes et les courses sur route interdites jusqu'à la phase 4 du plan de réouverture du Massachusetts, nous ne pouvons pas accueillir le marathon de Boston en avril prochain, a déclaré le président Tom Grilk, président-directeur général de l’Association athlétique de Boston (BAA), dans un communiqué.

«En nous concentrant sur une date d'automne, nous pouvons continuer à travailler avec les intervenants pour ajuster l'expérience en personne pour les coureurs et les spectateurs. En accordant la priorité à la sécurité des participants, des bénévoles, des spectateurs et des membres de la communauté, nous continuons d'évaluer tous les éléments de la course, y compris une réduction potentielle du nombre de participants ou une date de fin de semaine.»

La présentation de 2021 sera la 125e de l’histoire du marathon de Boston.