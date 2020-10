Eugenie Bouchard ne fait rien pour dissiper les rumeurs

Eugenie Bouchard a alimenté la rumeur de liaison avec le quart-arrière substitut des Steelers Mason Rudolph, dimanche.

Elle a publié une photo d’elle au Nissan Stadium, à Nashville, où la formation de Pittsburgh affrontait les Titans du Tennessee.

À sa publication «Soflo Reunion in Nash», Rudolph a répondu «Go Steelers».

Le site de TMZ avait rapporté plus tôt ce mois-ci que Bouchard, 26 ans, et Rudolph, 25 ans, entretenaient une relation de plus en plus sérieuse.

La joueuse de tennis québécoise a récemment publié une photo d’elle sur Instagram alors qu’elle faisait un arrêt à... Pittsburgh.