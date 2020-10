Steve Nash voit grand pour les Nets

Le nouvel entraîneur-chef des Nets de Brooklyn, Steve Nash, a bien l’intention que son club soit un prétendant au titre de la NBA en 2020-2021.

C’est ce qu’il a affirmé au réseau YES, mardi.

«Nous jouons pour le championnat, a dit le Canadien. Je ne veux pas dire que si nous ne gagnons pas un championnat, ce sera un échec, car nous ne savons jamais ce que la vie nous réserve et comment les ballons vont rebondir. La chance joue un grand rôle dans un sacre.»

«Mais nous jouons pour le championnat. Nous allons construire notre équipe en conséquence», a-t-il ajouté.

Nash a été embauché au début du mois de septembre, et ce, malgré le fait qu’il n’a jamais été entraîneur auparavant. Pour son premier tour de piste, il comptera sur les joueurs vedettes Kevin Durant et Kyrie Irving.

Un être humain avant tout

Ce dernier a d’ailleurs révélé ce qu’il voulait de son futur entraîneur lors de sa participation à la baladodiffusion de Durant.

«Je veux quelqu'un qui comprendra que je suis d'abord un être humain et que je sers d'abord ma communauté. Le basketball est quelque chose que je fais tous les jours parce que j'aime ça, a affirmé Irving. Nous avons toujours entendu et vu à quel point Nash était génial en tant que joueur, mais lorsque tu apprends à le connaître en tant que personne, tu comprends pourquoi il peut coexister avec nous. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne avec sa philosophie de coaching et change tout ce que nous faisons.»

Irving sera donc heureux de l’approche qu’a l’intention d’avoir le pilote de 46 ans.

«Tout est encore à déterminer, mais je ne veux certainement pas arriver avec trop de concepts difficiles, a indiqué Nash. Je préfère de loin adopter des idées qui permettent à nos joueurs de collaborer avec nous, qui permettent également à leur personnalité et à la chimie d'avoir un rôle dans l’évolution de l’équipe.»

Du succès

Nash a disputé 18 saisons dans la NBA, soit de 1996 à 2013. Il a porté l’uniforme des Suns de Phoenix, des Mavericks de Dallas et des Lakers de Los Angeles. En carrière, il a maintenu des moyennes de 14,3 points, trois rebonds et 8,5 mentions d’assistance par match.

Nash a été invité au match des étoiles à huit reprises et a été le récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NBA à deux reprises, soit en 2005 et en 2006.

Après avoir pris sa retraite, le joueur de l’unifolié est devenu consultant chez les Warriors de Golden State.