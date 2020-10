LHJMQ : des matchs en territoire québécois

Inactive en territoire québécois depuis le début du mois d’octobre, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) tiendra deux affrontements en Abitibi-Témiscamingue ce week-end.

C’est ce qu’a appris le réseau TVA, mardi.

Les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d’Or disputeront deux parties l’un contre l’autre vendredi et samedi. Le premier duel sera au domicile des Foreurs, tandis que le second se tiendra chez les Huskies.

L’Abitibi-Témiscamingue est présentement en zone jaune, ce qui signifie que des activités sportives peuvent y être tenues.

À la suite du passage de plusieurs régions administratives du Québec en zone rouge et plusieurs cas positifs à la COVID-19 chez certaines équipes, la LHJMQ n’a eu d’autre choix que mettre ses activités en pauses dans la province. Les clubs des Maritimes ont quant à eux continué de disputer des rencontres.

Le circuit Courteau avait choisi d’entreprendre sa saison 2020-2021 en octobre, alors que les deux autres ligues juniors du pays avaient choisi de l’amorcer en décembre.