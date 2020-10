Les Canucks perdent un défenseur

L’ancien défenseur des Canucks de Vancouver Oscar Fantenberg a décidé de poursuivre sa carrière dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Il a accepté un contrat d’une saison avec le SKA de Saint-Pétersbourg, mardi.

Le Suédois de 29 ans a été incapable de s’imposer comme un régulier de la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la campagne 2019-2020, lui qui a également vu de l’action avec les Comets d’Utica, le club-école des Canucks dans la Ligue américaine. Il était joueur autonome sans compensation depuis la fin de la campagne.

Fantenberg a malgré tout participé à 16 des 17 parties éliminatoires des Canucks cet été et n’a pu inscrire son nom sur la feuille de pointage. Il avait précédemment accumulé un but et six points en 36 matchs de saison régulière.

Fantenberg a totalisé cinq filets et 19 points en 124 parties dans le circuit Bettman.