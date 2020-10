Josh Ho-Sang se fait à l’idée

L’attaquant des Islanders de New York Josh Ho-Sang a réglé son litige avec l’équipe en acceptant un contrat d’un an à deux volets, mardi.

Selon le réseau Sportsnet, l’ailier touchera 700 000 $ s’il se taille une place avec le grand club ou 225 000 $ s’il se retrouve avec la filiale située à Bridgeport. Ho-Sang avait choisi de tenter sa chance en arbitrage salarial au lieu de signer l’offre qualificative de l’organisation, mais il n’aura finalement pas à passer par ce processus.

Le choix de premier tour, le 28e au total, des Islanders au repêchage de 2014 n’a pas joué dans la Ligue nationale la saison dernière. Il a récolté quatre buts et neuf mentions d’aide pour 13 points en 22 parties avec le Rampage de San Antonio et les Sound Tigers. Le joueur d’avant a inscrit 24 points en 53 matchs en carrière au sein du circuit Bettman.

Filip Chlapik s’entend avec les Sénateurs

Par ailleurs, l'attaquant Filip Chlapik a accepté un contrat d’une saison à deux volets avec les Sénateurs d’Ottawa, mardi.

Chlapik était joueur autonome avec compensation après avoir conclu en 2019-2020 son contrat d’entrée de trois ans. Il touchera l’année prochaine 735 000 $ dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ou 70 000 $ dans la Ligue américaine.

«Filip est un joueur compétitif qui travaille dur, a indiqué le directeur général Pierre Dorion dans un communiqué. Il s'est appliqué pour devenir un joueur important pour notre organisation à Belleville. Nous sommes certains que cette même éthique de travail lui sera tout aussi efficace alors qu'il s'efforce de devenir le même type de joueur à Ottawa.»

Le Tchèque de 23 ans a fait la navette entre Ottawa et Belleville, où évolue le club-école des Sénateurs, au cours de la dernière campagne. Il a amassé trois buts et six points en 31 matchs dans la LNH, puis 10 filets et 22 points en 37 parties dans le circuit de développement.

Chlapik, qui a été un choix de deuxième tour des Sénateurs lors du repêchage de 2015, évolue actuellement avec le HC Sparta de Prague, dans la principale ligue tchèque, en attendant la prochaine saison de la LNH. Il a inscrit un but en trois rencontres.