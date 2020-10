Quatre ans pour Toews avec l'Avalanche

Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Devon Toews a évité le processus d’arbitrage salarial en signant mardi un contrat de quatre ans, d’une valeur annuelle moyenne de 4,1 millions $.

Selon le site CapFriendly, le tireur gaucher touchera 2,35 millions $ la saison prochaine, puis 3,55 millions $ en 2021-2022. Son salaire passera ensuite à 4,6 millions $ et à 5,9 millions $.

Acquis des Islanders de New York le 12 octobre en retour de choix de deuxième tour pour 2021 et 2022, Toews devait présenter ses arguments en arbitrage samedi. Il a touché 700 000 $ lors de chacune des deux dernières campagnes.

Le Britanno-Colombien a récolté six buts et 22 mentions d’aide pour 28 points en 68 rencontres durant la plus récente saison, ajoutant 10 points en 22 matchs éliminatoires.

«Comme je l'ai dit quand nous l'avons acquis, Devon est un défenseur intelligent, complet et capable de bouger la rondelle. Il est un défenseur constant et il excelle en transition», a déclaré le directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic, au site officiel de son équipe.