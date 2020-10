Tiger Woods optimiste en vue du Tournoi des Maîtres

Même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, Tiger Woods est satisfait de son jeu sur les verts, ce qui lui donne une bonne raison d’être optimiste en vue du Tournoi des Maîtres.

Ayant terminé à 22 coups du meneur au Championnat ZOZO qui s’est terminé dimanche, Woods est toutefois conscient qu’il devra travailler sur quelques lacunes s’il souhaite faire bonne figure à Augusta, dans deux semaines.

«La seule chose que j'ai faite positivement à retenir de cette semaine, c’est que je sens à chaque jour et sur à peu près tous les trous, mes coups roulés étaient bons, a avancé Woods, selon le magazine "Golf Week". Malheureusement, la plupart des coups roulés étaient pour la normale ou pour un boguey.»

En bonne forme

Le cadet de Woods, Joe LaCava, ne cache pas qu’une bonne dose d’entraînement sera nécessaire, mais heureusement, le golfeur semble en bonne forme physique en ce moment.

«Il reste du travail à faire, a déclaré LaCava. La bonne nouvelle est qu’il n’a pas peur du boulot acharné. Tout cela a besoin de travail. Et il s'en rend compte. Rien n'était vraiment mauvais, mais rien n'était vraiment parfait.»

«Le plus grand avantage est qu'il se sentait assez bien chaque jour. Et après les rondes, il se sentait toujours assez fort. Et c'étaient des rondes de cinq heures. C'est bon signe. Et ça lui permettra de s’entraîner.»

Woods en sera à une 23e présence au Tournoi des Maîtres et chaque fois qu’il y a participé, il avait pris congé la semaine précédente. Toutefois, puisqu'il se sent bien, le vétéran pourrait décider de prendre part à l’Omnium de Houston la semaine prochaine. Tout dépendra toutefois de sa forme physique.

«Nous en parlions [dimanche] matin, de notre progression et de nos séances d’entraînement, et nous serons de retour au gymnase [lundi]. Mais je vais prendre une décision rapidement sur l’opportunité de jouer ou non à Houston.»

Woods tentera de défendre son titre du Tournoi des Maîtres obtenu l’année passée, lui qui a triomphé à cinq reprises lors de cet événement.