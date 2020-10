Autre congédiement chez les Penguins

Visiblement toujours amèrement déçu de l’élimination des siens en ronde de qualification, le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, a congédié son adjoint Jason Karmanos, lundi.

Celui-ci avait été embauché en juin 2014 et est le fils de l’ancien propriétaire majoritaire des Hurricanes de la Caroline Peter Karmanos fils. Rutherford a d’ailleurs été le DG des «Ouragans» avant de se joindre aux Penguins il y a plus de six ans.

C’est le directeur de la recherche hockey, Sam Ventura, qui comblera le poste sur une base intérimaire. Par ailleurs, Erik Heasley agira temporairement comme DG de la filiale de Wilkes-Barre/Scranton.

Peu après le revers du club aux mains du Canadien de Montréal au tour qualificatif des séries de la coupe Stanley en août, Pittsburgh a limogé les instructeurs adjoints Mark Recchi, Sergei Gonchar et Jacques Martin. Puis, l’ancien pilote des Capitals de Washington Todd Reirden a obtenu un emploi d’assistant au début septembre.

Au sein de l’effectif des joueurs, l’organisation a notamment mis fin à son association avec Matt Murray, Jack Johnson et Dominik Simon.