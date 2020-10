Une longue attente sur le point de prendre fin?

Le dernier titre de la Série mondiale des Dodgers de Los Angeles remonte à 1988 et voilà qu’après plusieurs années de frustration, ils pourraient reprendre leur place au sommet dès mardi.

La troupe du gérant Dave Roberts a placé les Rays de Tampa Bay dans les câbles en l’emportant 4 à 2, dimanche. Avec une avance de 3 à 2 dans la série, elle possède maintenant deux chances de faire oublier ses douloureux échecs encaissés lors des finales de 2017 et 2018. La formation californienne a d’ailleurs tout intérêt à se rappeler de sa défaite aux mains des Astros de Houston subie il y a trois ans. Tout comme aujourd’hui, elle détenait une priorité de 3 à 2 avec deux occasions d’en finir.

Aussi, tous savent dans le vestiaire des Dodgers que le travail est loin d’être fini. Mardi, la confrontation des partants pourrait bien être avantageuse pour l’adversaire. Effectivement, les Rays miseront sur Blake Snell, un gagnant de 21 matchs en 2018 qui a conservé une fiche de 2-2 en éliminatoires 2020. Pour sa part, Roberts fera confiance à Tony Gonsolin, qui a échappé ses deux décisions en séries et présenté une moyenne de points mérités de 9,39 jusqu’ici.

Donc, il n’est pas question dans le camp des Dodgers de pavoiser prématurément.

«Demandez-moi cela une autre fois, a affirmé au site MLB.com Max Muncy, qui a conservé une moyenne au bâton de ,389 en Série mondiale. Actuellement, on est heureux d’avoir gagné [le match 5] et on va se concentrer sur le premier lancer de la prochaine partie. Nous n’essayons pas d’être au-dessus de nos affaires. Demain [mardi] pourrait être une histoire différente en raison du congé. Cependant, nous devons régler les choses nous-mêmes. Le boulot n’est pas fini.»

Le résultat collectif avant tout

Muncy est d’ailleurs l’un des joueurs ayant le plus contribué aux succès des siens. Après avoir vu les Rays effectuer une remontée en neuvième manche pour gagner 8 à 7 la quatrième rencontre, samedi, il a aidé son club à retrouver le sourire le lendemain avec un circuit aux dépens du partant Tyler Glasnow. Depuis le début des séries, il a croisé le marbre 12 fois en 17 sorties.

Toutefois, ce sont les victoires et non le rendement personnel qui lui importent le plus.

«Je dis tout le temps que les statistiques et autres trucs du genre ne comptent pas pour moi. Peut-être exception faite des buts sur balles, car cela signifie que je me rends sur les sentiers et je donne une chance à ma formation d’inscrire des points, a-t-il souligné. Tout ce qui me préoccupe, c’est la victoire. Nous sommes en séries et c’est tout ce qui nous importe. Comme je le dis, ce ne sont pas nous qui sommes prioritaires, c’est plutôt l’équipe.»