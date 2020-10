Blackhawks: Colliton en demande plus aux vétérans

Les Blackhawks de Chicago amorcent peut-être une reconstruction, mais selon l’entraîneur-chef Jeremy Colliton, le processus sera accéléré si les vétérans de l’équipe mettent la main à la pâte.

Colliton a dit comprendre la frustration que le capitaine Jonathan Toews n’a pas hésité à exprimer récemment à propos des récentes décisions du directeur général Stan Bowman. Le joueur de centre s’était notamment dit choqué de la direction que prenait le club, indiquant qu’on ne lui avait jamais parlé d’une reconstruction.

Mais le pilote veut que le noyau, qui a mené l’organisation à trois conquêtes de la coupe Stanley, maintienne le rythme et soit pleinement impliqué dans le développement des jeunes espoirs.

«Ils doivent aider [la reconstruction], a dit Colliton récemment au quotidien "Chicago Tribune". Ils ont leur rôle à jouer en aidant les jeunes et en montrant l’exemple avec leurs agissements sur la glace et à l’extérieur. Ça permettra d’accélérer le processus et en fin de compte, ça va être bon pour eux aussi.»

«Pour le moment, parfois les vétérans n'aiment pas chaque situation, chaque décision que vous prenez, mais ils sont concentrés sur leur propre jeu et sur la façon dont ils peuvent aider l'équipe individuellement. Mon travail consiste à me concentrer sur le bien commun et le groupe complet, à la fois pour que nous puissions avoir une bonne saison, mais aussi une excellente équipe, une équipe d’élite, dans les années à venir.»

Cette perspective, que Bowman a pris soin de présenter aux quatre vétérans avant de publier une lettre ouverte aux partisans, devrait par ailleurs être suffisante pour les motiver à collaborer.

«Ce qui devrait les enthousiasmer, c’est de redevenir une équipe d’élite. C'est ce vers quoi nous travaillons. C’est ce à quoi je m’attends d’eux. De mettre tout ce qu’ils ont pour nous permettre d’y arriver le plus rapidement possible.»

«C'est ce que je dois vendre. C'est ce que nous faisons. Ils ont beaucoup à offrir et nous voulons qu'ils en fassent partie.»