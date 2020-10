Les plans relatifs à la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) demeurent nébuleux, ce qui n’empêche pas le défenseur Alex Pietrangelo de songer déjà à son premier match à St. Louis dans l’uniforme des Golden Knights de Vegas.

Le gagnant de la coupe Stanley avec les Blues en 2019 a décidé de tenter sa chance au Nevada, car il a signé récemment un contrat de sept ans et de 61,6 millions $ avec les Knights. Il reste que le patineur de 30 ans est plutôt nostalgique, puisqu’il a disputé les 758 premiers matchs de saison régulière de sa carrière avec l’organisation du Missouri.

Celle-ci lui a également accordé le titre de capitaine en 2016, soit environ huit ans après l’avoir repêché au quatrième rang de l’encan amateur de 2008.

«Ce sera émotif pour moi, c’est certain. Ce ne sera réellement pas facile, a-t-il admis au réseau NHL Network à propos de sa première présence à St. Louis comme joueur adverse. Écoutez, j’ai rencontré ma femme ici, elle vient d’ici et on a fondé une famille ici. Il y a tellement de choses qui nous attachent à cette ville. [...] J’ai grandi là, j’ai progressé en tant que joueur et personne. J’ai encore des amis et des proches; je suis sûr qu’ils assisteront aux matchs.»

Un travail à faire

Néanmoins, Pietrangelo ne croit pas que les sentiments l’empêcheront de bien jouer le moment venu.

«J’ai toujours un travail à accomplir lorsqu’il faut se présenter pour performer. Ce sera particulier pendant longtemps et pas seulement la première fois que je reviendrai. Chaque fois que j’y serai, il y aura de l’émotion. [...] Toutefois, quand la rencontre commencera, les gars de l’autre côté de la patinoire ne me feront pas la vie facile et ce sera un rappel à l’ordre pour moi», a-t-il expliqué.

L’arrière droitier a récolté 52 points, dont 16 buts, en 70 rencontres durant la dernière campagne.