Un message lancé aux joueurs?

Constat que l’on a entendu trop souvent cette saison : l’Impact de Montréal n’a pas vraiment été vaincu par son adversaire, il s’est lui-même tiré dans le pied.

Le scénario est encore survenu, samedi soir, dans une défaite de 3-1 contre le New York City FC. S’il est facile de le tenir responsable de tous les maux de l’équipe, le défenseur Rudy Camacho a commis une autre gaffe impardonnable alors que les deux formations étaient au coude à coude, à la 68e minute.

«On ne peut pas dire que c’est l’adversaire qui nous a fait mal, a fait remarquer l'analyste de TVA Sports Hassoun Camara, dimanche matin, à l’émission Salut Bonjour. Là encore, c’est une erreur défensive de Camacho qui a relancé [l’adversaire] et qui a permis de faire 1-0 dans une action où ne devait pas prendre de risques.»

Après le match, l’entraîneur-chef Thierry Henry a assumé le blâme, mais, loin des regards du public, il n’épargnera pas ses joueurs pour autant.

«Je peux vous dire que le blâme, il va le mettre sur ses joueurs aussi, a affirmé Camara. C'est une façon de dire : "Les gars, je vous ai fait confiance, j'ai fait en sorte d'écouter vos volontés, de vous laisser vous reposer avec votre famille à Montréal, et finalement vous ne me le rendez pas sur le terrain." On a senti beaucoup de frustration et de déception de sa part.»

Signe qui ne ment pas : Henry a fait entrer puis sortir Ballou Tabla au cours de la rencontre.

«Quand un remplaçant rentre et qu’il sort dans le même match, c’est qu’il est très, très fâché», a souligné Camara.

L’Impact doit maintenant se préparer à ce qui est sans doute son match le plus important de la saison. Il croisera le fer avec le Nashville SC, mardi prochain.

«Je vous le dis, c’est carrément le match de l’année, a mentionné Camara. C’est le match qui va valider si l’Impact a une place en séries éliminatoires ou si ce sera très compliqué d’y aller.»

Voyez l’intervention complète d’Hassoun Camara à Salut Bonjour dans la vidéo ci-dessus.