Hamilton surpasse Schumacher

Le Britannique Lewis Hamilton a remporté de façon magistrale le Grand Prix du Portugal pour prendre seul le premier rang de tous les temps au chapitre des victoires en Formule 1 avec 92, dimanche. Il a ainsi devancé Michael Schumacher.

Son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, et le pilote de Red Bull Max Verstappen, ont complété le podium. Pendant ce temps, le Québécois Lance Stroll a été impliqué dans une collision et a écopé de deux pénalités avant d’abandonner à bord de sa Racing Point.

«Je veux remercier l’équipe, ici et à l’usine, pour son travail acharné, a commencé par dire Hamilton après la course. Ils poussent constamment les barrières en innovation, un peu suis reconnaissant. La fiabilité est incroyable. Personne ne s’assoit sur les succès et tout le monde continue à pousser. Je n’aurais jamais pu rêver être où j’en suis aujourd’hui. On pousse tous dans la même direction et c’est pourquoi on obtient ces succès.»

«Ça prendra du temps pour réaliser, a lancé Hamilton, à propos de son nouveau record. Je poussais encore à fond mentalement en traversant la ligne d’arrivée. Oui, je ne peux trouver les moments en ce moment.»

Survirage

Pourtant, la tâche ne s’annonçait pas facile pour Hamilton après les premiers coups de volant. Parti de la position de tête, il a rapidement glissé au troisième rang. Un excellent départ de Carlos Sainz fils (McLaren) lui a en effet permis de prendre la tête pendant quelques tours. Bottas a lui aussi réussi à prendre l'ascendant sur Hamilton.

«J’ai eu un gros moment de survirage au virage 7 après le départ. Je savais que le mur était proche, alors j’ai levé le pied», a notamment expliqué Hamilton, qui a révélé avoir souffert d’une douloureuse crampe à un mollet pendant la course.

Si Sainz n’a pas été en mesure de maintenir le rythme, Bottas est quant à lui parvenu à tenir tête à Hamilton pendant plusieurs tours. Le sextuple champion du monde a toutefois réussi à le passer au 20e tour avant de se forger une avance confortable.

Hamilton augmente ainsi son avance en tête du classement des pilotes avec 255 points, soit 79 points d’avance sur Bottas.

La prochaine étape du championnat sera le Grand Prix d’Émilie-Romagne, qui sera disputé sur le circuit d’Imola la semaine prochaine. Il reste cinq courses avant la fin de la