Clayton et Lipinets font le poids

Le Canadien Custio Clayton et le Russe Sergey Lipinets ont chacun affiché un poids de 147 livres, vendredi, soit la limite permise pour leur combat de ce samedi, pour le titre intérimaire IBF des mi-moyens, au Connecticut.

Clayton (18-0, 12 K.-O.) compte bien profiter d’une invitation de dernière minute pour vaincre Lipinets (16-1, 12 K.-O.). Rappelons que le boxeur néo-écossais remplace au pied levé Kudratillo Abdukakhorov, qui a été aux prises avec des problèmes de visa.

«La vérité est que je me suis préparé à la possibilité de ce combat pendant quatre ou cinq semaines, avait mentionné Clayton, jeudi, lors d’une visioconférence avec les médias. Je ne suis pas sous-estimé. J’étais prêt à me battre quand j’ai reçu l’appel. Comment dis-tu non à un combat comme celui-ci? J'ai eu un excellent camp et je me sens confiant et prêt pour samedi soir.»