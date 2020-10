«L’alcool contrôlait ma vie»

L’ancien joueur-étoile des Astros de Houston Jeff Bagwell s’est ouvert sur son alcoolisme cette semaine, dans le cadre d’une activité de financement pour venir en aide à de jeunes Américains aux prises avec des problèmes de dépendance.

En raison de la COVID-19, l’événement annuel de l’Archway Academy, un collège de Houston accueillant des jeunes ayant une dépendance aux drogues ou à l’alcool, s’est déroulée virtuellement, mardi. Bagwell y a livré un témoignage poignant, qui a été rapporté par le site Paper City.

«La dépendance, que ce soit aux drogues ou à l’alcool, est un défi. C’est la chose la plus difficile que j’ai eu à traverser dans ma vie. Je n’avais aucun contrôle sur moi-même : c’est l’alcool qui contrôlait ma vie. Du réveil au coucher, je ne pensais qu’à mon prochain verre», a confié Bagwell, qui est sobre depuis trois ans.

«À certains moments, tu perds espoir. Tu n’accordes plus aucune valeur à ta vie. Je me souviens quand je me regardais dans le miroir le matin et que je me disais : mais qu’est-ce que tu fais? Tu es en train de te tuer. Malgré tout, je ne pouvais pas arrêter. Pour passer à travers mes journées, je devais boire», a poursuivi l’ancien joueur de premier but des Astros, qui a été intronisé au Temple de la renommée du baseball majeur en 2017.

Un lourd fardeau

Aujourd’hui âgé de 52 ans, Bagwell admire le courage des jeunes de l’Archway Academy, auprès de qui il s’implique.

«Je me souviens à quel point c’était difficile pour moi à l’époque d’être assis où ils sont aujourd’hui, d’être sobre, et je me demande comment c’est pour eux. J’essaie de leur parler de la sobriété dans ma vie alors qu’ils n’ont même pas commencé la leur.»

«Mon combat [contre l’alcool] a eu un très, très grand impact sur moi. Je ne peux pas imaginer ce fardeau sur les épaules d’un jeune de 15, 16 ou 17 ans», a poursuivi Bagwell, auteur de 449 circuits et d’une moyenne au bâton de ,297 en 7797 matchs en carrière dans le baseball majeur.

«Évidemment, on ne vient jamais à bout de cette maladie. Les gens me disent : oh, tu es un ancien alcoolique. Non, je suis toujours en rémission. C’est toujours là, à attendre. J’ai été très chanceux d’avoir des gens autour de moi qui m’ont aimé et soutenu, et qui n’ont pas capitulé. C’est une des raisons pour laquelle je suis toujours là aujourd’hui. S’ils l’avaient fait, je ne crois pas que je serais encore vivant.»

Ayant toujours évolué avec les Astros, Bagwell s’est retiré au terme de la saison 2005, après une carrière de 15 ans dans les majeures. Il a été nommé joueur par excellence de la Nationale en 1994 et sélectionné quatre fois sur les équipes d’étoiles des ligues majeures.